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今日 18:25 國際財經

歐股中段個別走 關注中美貿談

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中美即將舉行新一輪高級別經貿磋商，惟英國脫歐僵局未除，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7388點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報11896點，漲141點或1.21%；法國CAC 40指數報5457點，升33點或0.62%；意大利富時MIB指數報21745點，升223點或1.04%。

道指期貨暫報26266點，升113點。

中美今日將在華盛頓舉行第9輪高級別經貿磋商，幾日前雙方稱上周在北京的談判取得進展。外電報道，雙方目標是在今次會談結束時達成初步協議，然後安排兩國元首會面，並正式簽署貿易協議。

英國脫歐方面，首相文翠珊將要求歐盟進一步延長脫歐限期，並希望最好延至5月22日前，確保英國毋須參加歐洲議會選舉。英國脫歐事務大臣柏建熙(Stephen Barclay)表示，保守黨政府將會接受議會選擇的所謂軟脫歐方案，並稱若針對英國脫歐舉行第二次公投，所需要的立法工作可能需要約12個月。

數據方面，歐羅區3月服務業採購經理指數(PMI)終值為53.3，高於預期的52.7。法國3月服務業PMI終值降至49.1，略優於初值48.7。德國3月服務業PMI終值為55.4，高於預期的54.9。英國3月服務業PMI降至48.9，低於預期的50.9。另外，歐羅區2月零售銷售按月增長0.4%，高於預期增長0.2%。

美國今日稍後將公布3月ADP就業人數變動，市場預期減少8000人至17.5萬人；至於上月ISM非製造業指數料由59.7跌至58。能源資訊局(EIA)稍後亦會公布官方原油庫存數據，市場預期為減少80萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少250萬桶與60萬桶。

油價上升，紐約原油現時每桶報62.65美元，升0.07美元或0.11%；倫敦布蘭特期油報69.71美元，升0.34美元或0.49%。

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