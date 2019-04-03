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今日 16:14 國際財經

歐羅區3月服務業PMI高預期

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數據編制機構IHS Markit公布，歐羅區3月服務業採購經理指數(PMI)終值為53.3，高於預期的52.7。

期內，歐羅區綜合PMI終值為51.6，亦高於預期的51.3。

法國方面，3月服務業PMI終值從2月的50.2降至49.1，略優於初值48.7；綜合PMI終值為48.9，預期為48.7。調查顯示，法國3月服務業活動按月回調，主因反政府抗議活動令客戶需求驟降。

德國方面，3月服務業PMI終值為55.4，高於預期的54.9；綜合PMI終值為51.4，略低於預期的51.5。

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