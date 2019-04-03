國際財經

中美即將繼續舉行高級別經貿磋商，投資者憧憬談判能夠取得重大進展，惟英國仍未能化解脫歐僵局，歐洲股市早段個別發展，其中德股漲1%。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7389點，跌1點或0.02%；德國DAX指數報11872點，漲117點或1%；法國CAC 40指數報5464點，升41點或0.76%；意大利富時MIB指數報21653點，升130點或0.61%。

道指期貨暫報26278點，升125點。

中美今日將在華盛頓舉行第9輪高級別經貿磋商，幾天前雙方稱上周在北京的談判取得進展。外電報道，雙方目標是在今次會談結束時達成初步協議，然後安排兩國元首會面，並正式簽署貿易協議。

美國總統特朗普早前表明，與中國貿談進展非常順利；白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦預期，雙方將可望取得更多進展。美國商會較早時指出，中國取消美國關稅與如何執行貿易協議內容的機制，仍然是中美兩國貿易談判的障礙，但有信心雙方可達成協議。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊將要求歐盟進一步延長脫歐限期，並希望歐盟延長脫歐限期的時期愈短愈好，最好延至5月22日前，確保英國毋須參加歐洲議會選舉。

文翠珊表示，期望與工黨黨魁郝爾彬會面，爭取對方支持有關英國與歐盟未來關係的議題。郝爾彬已答應會面，但認為文翠珊並無太多讓步，稱工黨希望英國繼續留在歐盟關稅同盟，防止「硬脫歐」，以及保障北愛爾蘭的和平。

至於歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)警告，根據英國近日的形勢發展，顯示該國日益趨向無協議脫離歐盟。

油價造好，因美國可能把制裁伊朗原油出口的行動升級，亦有可能擴大對委內瑞拉的制裁，惟美國上周原油庫存意外增加，抑制大市升幅。紐約原油期貨延續上日升逾1%的強勢，現時每桶報62.82美元，升0.24美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報69.85美元，升0.48美元或0.69%。

美國今日稍後將公布3月ADP就業人數變動，市場預期減少8000人至17.5萬人；至於上月ISM非製造業指數料由59.7跌至58。能源資訊局(EIA)稍後亦會公布官方原油庫存數據，市場預期為減少80萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少250萬桶與60萬桶。