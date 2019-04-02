國際財經

《華爾街日報》引述消息稱，美國總統特朗普最近與聯儲局主席鮑威爾通電話，指他覺得本人無法擺脫(stuck with)鮑威爾。有關報道顯示雙方關係緊張。

特朗普以往曾經數度公開批評聯儲局加息做法不當。上周五，特朗普表示，聯儲局加息決定損害美國經濟。

據報道，特朗普是在數周前一個私人政策會議上提及上述與鮑威爾的對話。

聯儲局官員回應稱，特朗普與鮑威爾在3月8日有一次短暫對話，但未有透露談話詳情。此前，兩人在2月曾經有過一次共晉晚餐，歷時一個半小時。

白宮未有回應查詢。