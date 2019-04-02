訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 07:23 國際財經

兩人傳不和 特朗普稱「無法擺脫」鮑威爾

放大圖片

《華爾街日報》引述消息稱，美國總統特朗普最近與聯儲局主席鮑威爾通電話，指他覺得本人無法擺脫(stuck with)鮑威爾。有關報道顯示雙方關係緊張。

特朗普以往曾經數度公開批評聯儲局加息做法不當。上周五，特朗普表示，聯儲局加息決定損害美國經濟。

據報道，特朗普是在數周前一個私人政策會議上提及上述與鮑威爾的對話。

聯儲局官員回應稱，特朗普與鮑威爾在3月8日有一次短暫對話，但未有透露談話詳情。此前，兩人在2月曾經有過一次共晉晚餐，歷時一個半小時。

白宮未有回應查詢。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。