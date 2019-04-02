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fb漲逾3% 德銀看好Instagram電商收益

Facebook（fb）獲德銀唱好，認為Instagram（IG）的電商服務，可能在2021年為fb增加100億美元的收入，相當於fb廣告收入的10%。fb股價收市彈高3.2%。

文翠珊爭取歐盟再延脫歐限期 鎊滙轉漲



英國首相文翠珊將要求歐盟進一步延長脫歐限期，據報目標是延至5月22日，她期望會見工黨黨魁郝爾彬，爭取化解脫歐僵局。鎊兌美元滙價曾挫0.70%，美市尾段倒升。

拉加德:央行停加息刺激下半年經濟

IMF總幹事拉加德稱，貿易緊張和金融環境不佳，全球經濟已失動力，但央行暫停加息將刺激下半年經濟，預計今、明年增長約3.5%，與近期相比較低，但仍在合理區間。

商業投資弱 道指收市挫79點



美國核心非國防資本財訂單數字遜預期，市場重燃對經濟的憂慮，國庫券市場重新獲追捧、價格上揚，10年期孳息尾段回落3.4個基點，報2.469厘。美股道指曾下滑136點，收市仍挫79點或0.30%；標指近持平；納指升0.25%。藥房股Walgreens下調盈測，股價挫12.8%；召車軟件商Lyft被證券行唱淡，股價挫逾4%後回穩。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部：2月耐用品訂單降1.6%，跌幅小於預期。不計飛機的非國防資本財跌0.1%，遜預期。

￭ 白宮經濟顧問庫德洛：預期本周中美貿談可取得進展。

￭ 美滙指數尾段變動輕微，報97.32。

￭ 紐約6月期金曾跌至每盎斯1289.5美元，收市彈1.2美元，報1295.4美元。

￭ 英股升1.01%，德股和法股分別上揚0.62%和0.33%。

￭ 布蘭特期油收升0.5%；紐約期油漲1.6%，收報62.58美元。

￭ WTO報告將今年全球貿易增長預測由3.7%降至2.6%。

￭ 媒體報道稱ofo被申請破產，公司聲明表示否認。

￭ 高盛策略師：滬深300指數未來12個月有逾五成機會升25%。

￭ 穆迪:中美7月前倘未達貿協，環球或陷衰退。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7258元，較周一紐約尾盤跌68點子。

社保基金擬半年內減持交行近15億A股

交通銀行（03328）獲社保基金通知，計劃6個月內累計減持不超過14.85億股交銀A股，佔已發行普通股總數不逾2%，涉及的股份為2012年認購的非公開發行A股。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29724點，較昨日恒指收市高水99點。

￭ ADR港股比例指數報29678點，較恒指香港收市高54點。

￭ 微盟（02013）獲股東騰訊（00700）子公司購入9682萬股已發行股份。

￭ 昌興（00803）5供2股，淨集6230萬元。

￭ 飛魚（01022）以代價2.86億元，發股收購訊息技術諮詢業務。

￭ 環能（01102）配售新股淨籌8945.46萬元。

￭ 東正金融（02718）周三掛牌，交易資料顯示，暗盤最高見3.2元，較招股價升4.58%，收市倒跌0.33%。

￭ 中國在線寵物商店波奇網傳計劃上市，集資最少1億美元。

￭ 內地交友APP「派派」營運商暢聊擬本港主板上市。