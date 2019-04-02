國際財經

美國電子遊戲零售商GameStop公布，去年第四季錄得淨虧損1.877億美元，前一年度同期虧損為1.059億美元。每股經調整盈利為1.6美元，收入由前一年度同期的33.2億美元，降至30.6億美元；分析員預期平均值分別是1.6美元與32.8億美元。

集團預期，首季每股將錄得最多5美仙虧損，收入則可能錄得按年跌幅5%至10%；分析員預期分別是17美仙與16.9億美元。該公司未有公布全年業績預測。

受到業績預測較預期差影響，該公司股價在市後時段跌逾7%。