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今日 04:43 國際財經

商業投資弱 道指收市挫79點

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市場重燃對美國經濟前景的憂慮，被認為可預示未來商業投資的美國核心非國防資本財訂單遜於預期，拖累美股結束3天升勢，周二低開，道指一度下滑136點，低見26122點。美國國庫券價格則回升，10年期孳息尾段回落3.4個基點，報2.469厘。

道指走勢明顯較另外兩個美股主要指數為差，收市仍跌79點或0.30%，報26179點；成分股藥房連鎖集團Walgreens下調2019年盈利增長預測，股價大挫12.8%，拖累整體藥房股和消費品股，還幸蘋果彈升1.4%，局限美股跌勢。標指收市近持平，微漲不足1點，收報2867點。納指表現較穩，升0.25%，收報7848點。德意志銀行唱好Facebook（fb），表示Instagram的電商服務可能為fb帶來100億美元收入，fb股價彈高3.2%。召車軟件商Lyft被證券行唱淡，股價挫逾4%後回穩。

商務部公布，美國耐用品訂單在2月減少1.6%，儘管跌幅已小於市場預期的2.1%。不計飛機的非國防資本財跌0.1%，主要由於機械和電腦及電子產品需求下降，分析師本來預期維持不變。

供應續減 布蘭特撲70美元

歐股造好，英股尤佳，收市升1.01%，德股和法股分別上揚0.62%和0.33%，銀行和保險股領漲。大部分亞洲股市上升，惟日股僅平收。歐羅跌0.12%，報1.1203美元，滑落至3周低位，因歐羅區經濟數據表現疲弱，亦被英國脫歐陰霾籠罩。美元偏軟，美滙指數回吐0.02%，報97.32，美元兌日圓靠穩在111.36日圓。紐約6月期金初段曾跌至低位1289.5美元，收市反彈1.2美元，報1295.4美元。

布蘭特期油周二升穿每桶69美元，最高報69.52美元，為去年11月中以來最強，收市報69.37美元，仍升0.5%；紐約期油漲1.6%，收報62.58美元。瑞士寶盛分析師稱，布油或很快升抵70美元，但不太可能長期保持在該水平。美國對伊朗和委內瑞拉的制裁，或令正在減產的石油出口國組織（OPEC）供應量再縮減。

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