國際財經

歐洲股市周二收市溫和造好，泛歐指數Stoxx 600收報385點，上揚0.35%，為連續第三個交易日攀升。投資者繼續憧憬中美貿易談判有進展，亦寄望英國能化解脫歐僵局，入市態度偏積極。

英國富時100指數收報7391點，上升1.01%或73點；德國DAX指數收報11754點，攀升0.62%或72點；法國CAC 40指數收報5423點，進賬0.33%或17點；意大利富時MIB指數收報21522點，微漲0.01%或2點；西班牙IBEX 35指數收報9363點，爬高0.23%或21點。