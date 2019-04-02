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今日 01:24 國際財經

戴姆勒:波音墜機事件添自駕技術挑戰

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德國汽車品牌平治（Mercedes-Benz）母公司戴姆勒（Daimler）表示，近期圍繞波音飛機的安全考慮事件，可能顯示汽車自駕技術要贏得用戶接納將是一場重大考驗。

波音737 MAX型號飛機在不足半年內發生兩宗空難，調查焦點集中於飛機上安裝的防失速軟件之自駕功能可靠性。

戴姆勒行政總裁蔡澈（Dieter Zetsche）周二出席德國史特嘉汽車業研討會時表示，事件可能觸發消費者對自駕軟件潛在風險的心理疑慮升溫。他認為，汽車業應分階段引入自駕系統，有助建立消費者的信心。

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