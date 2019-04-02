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今日 00:51 國際財經

鮑威爾下周將出席眾議院經濟集思會

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《華盛頓郵報》報道，美國聯邦儲備局主席鮑威爾，將出席國會眾議院下周舉辦的經濟集思會。

鮑威爾的職位是由共和黨籍總統特朗普任命，眾議院的控制權則由民主黨人把持，兩黨在多個經濟議題包括興建邊境圍牆的意見大相逕庭，並且出現強烈爭拗，鮑威爾出席眾議院會議因此受到外界關注。

眾議院的年度經濟集思會將於本月10日至12日（下周三至下周五）舉行，會議將由民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），以及和另一位民主黨眾議院領袖Hakeem Jeffries主持，討論主題將集中在經濟方面。

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