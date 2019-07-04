即巿股評 港股直擊 國際財經

繼道瓊斯工業平均指數於3月19日出現50天線升穿200天線後，標普500指數本周一(1日)接力發出黃金交叉利好訊號；納斯特指數方面，該兩條平均線差距僅26點，如無意外，周內有機會看到黃金交叉。以周一收市計算，標指和道指若再漲約2.7%便能創出新高，納指與頂峰8133點也只相距3.9%。

股市4月開局報捷，觸發點是經濟數據反映復甦更快來臨，內地3月製造業PMI出乎意料重越盛衰線，返回擴張區間，美國上月ISM製造業指數報55.3亦勝預期。至於標指今年第一季錄得1998年後最大季度漲幅，其中一個原因是中美貿易談判似乎愈來愈接近達成協議。國務院副總理劉鶴已啟程赴美，與華府代表展開第九輪高級別經貿磋商，市場甚至期望這次屬解決貿易糾紛的「終極談判」。雖然何時敲定協議未有進一步消息，但一切確循正面方向發展。

升市另一重要原因是各國貨幣政策陸續傾向寬鬆，特別是歐洲央行預告9月啟動第三輪針對性長期再融資操作(TLTRO III)，而美國聯儲局將於同月按「縮表新框架」，落實停止減持國債，投資者寄望央行措施足以扭轉環球經濟放慢的勢頭。

儘管3月下旬美國國債孳息倒掛預示衰退風險上升，惟在官員及學者護航下，憂慮情緒降溫，兼且長短債息差近日已逐漸回復「正常」，對股市構成的壓力未見加劇。

然而，標指逼近歷史高位，憧憬破頂的呼聲卻未成主流，只因負面消息始終揮之不去。

去年美股「狂牛」有多項催化劑：經濟表現強勁、特朗普稅改、企業積極回購及盈利持續增長，以至科技股鋒芒畢露等等。可惜，上述條件不是效力已盡顯，就是無以為繼，甚至逆轉成利淡因素。從基本面看，如果未找到升市新動力，美股要再打破紀錄十分困難。

附【圖】所見，標指2018年兩度創新高時，衡量市場恐慌情緒的VIX指數都在極低水平，反映投資者普遍卸下「心防」，預期市況續漲。不過，今年以來這一波升浪，VIX指數卻處於略高位置，或代表投資者未敢放膽入市，對指數衝頂期望不及以往大。

根據Factset預測，2019年首季標指盈利按年回落0.8%，現在估值已處歷史高峰。摩根大通報告認為，按盈利預測推算，標指升至2900點屬上限，且難以確認經濟改善能否支撐企業盈利保持穩定。換句話說，從企業利潤角度看，「美牛」想再有寸進將相當吃力。

值得留意的是，倘若美股未能突破新高，在技術上便會逐漸營造出不利後市的雙頂形態，意味深度調整的機會增加。

目前美國經濟仍在努力擺脫衰退陰影，除非4月業績期的企業盈利帶來驚喜，否則，美股是次挾黃金交叉挑戰紀錄高位，一旦無功而還，恐怕會頓時變成利淡訊號。

信報投資研究部

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