國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德表示，在貿易緊張情況升溫和金融環境不佳之際，全球經濟增長已喪失動力，但央行暫停加息將刺激今年下半年的經濟活動。

拉加德於本月12日至14日IMF和世界銀行春季會議的前瞻中表示，全球經濟經過兩年的穩定增長後出現動盪，前景面臨風險，很容易受到貿易戰、英國脫歐和金融市場意外情況的影響。

她在為美國商會準備的演講稿中表示，今年1月IMF預計2019年和2020年全球經濟增長約3.5%，與近期相比較低，但仍在合理區間；而經濟動力進一步喪失，這一點會在下周IMF的最新預計中出現。

她指出，IMF預計近期不會出現衰退，美國聯儲局以更有耐性的速度推進貨幣政策正常化，將於2019年下半年以至2020年為經濟增長提供一些動力。

不過，拉加德警告，10年前發生金融危機後，多年來政府債務高企及低利率的現象，使許多國家只剩下有限空間可應對下一場經濟下滑，因此各國必須更聰明運用財政政策。這意味必須在經濟增長、債務可持續性及社會目標之間，取得更好平衡，以及建立更穩固的社會安全網，處理日益惡化的不均問題。

她預告IMF的新研究，內容顯示貿易壁壘升高，打擊在工廠、機械設備及可創造就業項目的投資。

拉加德也表示，IMF已修改了對美中貿易戰衝擊的分析，如果兩國之間的貿易全部遭徵收25%關稅，美國國內生產總值(GDP)將減少多達0.6%，中國GDP將減少多達1.5%。

她又稱，貿易戰沒有贏家，這也是為何各國需要一起努力減少貿易壁壘，使全球貿易體系現代化。