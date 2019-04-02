國際財經

儘管上周四(3月28日)美國商務部公布的2018年第四季國內生產總值(GDP)年化季率增長僅錄得2.2%，較前值增幅2.6%有所回落，而且亦略遜於市場預期增長2.3%，但美國2018全年經濟增速仍高達2.9%，創下2015年以來最高。此外，紐約聯儲總裁威廉斯(John Williams)認為短期內美國經濟衰退的可能性未上升，打消了市場對美國經濟陷入衰退的擔憂，因此美滙指數在GDP數據公布後不跌反升，一度突破97，並刷新近3周高位至97.31。與此同時，現貨鈀金暴跌8%，創下近9年來最大跌幅，鈀金的暴跌對貴金屬市場形成了極大的拖累，加上美元強勢，倫敦金當日一度低見1288.3美元，較日內高位1312.16美元暴跌逾20美元。

雖然倫敦金在翌日(3月29日)一度從低位反彈逾10美元，但最終受阻於1300美元關口並再度回落。此外，持續了一段時間的美國長短期債券孳息率倒掛現象終於恢復正軌，而且本周一(4月1日)美國10年期國債孳息率進一步拉升，大漲近8個基點，創下1月4日以來最大單日漲幅，並幾乎達到逾一周高位2.50%。這主要受惠於美國和中國製造業採購經理指數(PMI)數據的良好表現：美國3月製造業活動指數升至55.3，優於預期54.5，而中國3月財新Markit製造業PMI從2月份的49.9升至50.8，增幅創下了8個月以來最高。中美貿易談判的良好進展以及全球兩大經濟體的良好PMI數據表現令投資者對全球經濟放緩的憂慮情緒降溫，重挫黃金的避險需求，拖累倫敦金短暫整固後再度跌穿1290美元，今日(4月2日)更進一步下探至1285.11美元，創下自3月8日以來的近1個月新低。

技術分析方面，倫敦金似乎正在日線圖形成類似「頭肩頂」型態。金價於3月25日上探至1324.37美元逼近「頭肩頂」形態的左肩高位(即1月31日高位)1326.17美元後急轉直下，而且當前金價已逐步回落接近「頸線」支持區間1276至1280美元區域，若金價進一步跌穿1275美元支持水平，後市或有機會大幅回落至1250美元甚至1215美元(頭肩頂的下跌量度幅度)附近。短期內投資者需重點留意本周五公布的美國3月非農就業數據，若數據表現強勁，美滙指數有機會再度攀升並拖累金價進一步下挫；但若非農數據表現遜於預期或聯儲局今年暫停加息的前景維持不變，金價或可趁機反彈，重返1290美元之上。

策略方面，我們根據3月26日策略於1308美元建立的倫敦金買盤(上望1324美元，跌穿1304美元止損)已於1304美元止損平倉，虧損4美元。短期內待倫敦金反彈至1305至1306美元區域沽出，下望1282美元，升穿1310美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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