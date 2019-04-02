國際財經

中美兩國製造業數據勝預期，暫緩市場對經濟放緩的憂慮，惟英國脫歐前景未明朗，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7363點，升46點或0.63%；德國DAX指數報11700點，升18點或0.16%；法國CAC 40指數報5413點，升8點或0.15%；意大利富時MIB指數報21493點，跌26點或0.12%。

道指期貨暫報26257點，跌1點。

英國國會下議院第二度舉行「指示式投票」，全部4個脫歐選項都被否決，意味圍繞脫歐的政治僵局仍無法被打破。首相文翠珊今日將與內閣召開5小時的馬拉松會議，討論如何解決脫歐僵局。

歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，目前英國面對3條路，包括無協議下脫歐、長期延長脫歐期限，以及按文翠珊主導的協議脫歐。英國無協議下脫歐從來不是歐盟的意願或希望出現的情況，但就愈來愈可能發生，歐盟27國已做好準備，不過相信仍然是可以避免。

數據方面，歐羅區2月生產物價指數(PPI)按月上升0.1%，略低於預期增長0.2%；按年則升3%，略低於預期上升3.1%。美國稍後將公布2月耐用品訂單初值，市場預料按月跌1.8%，前值為升0.3%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報62.12美元，升0.53美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報69.32美元，升0.31美元或0.45%。