國際財經

中美貿易談判取得進展，加上中美兩國製造業數據較預期佳，緩和市場對經濟放緩的憂慮，惟英國仍未能打破脫歐僵局，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時44分，英國富時100指數報7358點，升40點或0.56%；德國DAX指數報11671點，跌10點或0.09%；法國CAC 40指數報5409點，升4點或0.08%；意大利富時MIB指數報21501點，跌18點或0.09%。

道指期貨暫報26216點，跌42點。

英國國會下議院第二度舉行「指示式投票」，全部4個脫歐選項都被否決，意味圍繞脫歐的政治僵局仍無法被打破。英國政府表明，會再尋求下議院支持首相文翠珊的脫歐協議。內閣今日稍後將開會商討對策。

《倫敦時報》報道，財相夏文達(Philip Hammond)將於周二向內閣建議保守黨政府考慮再舉行公投的可能性。他認為，沒有一個政黨可以承擔提前大選的後果，因此政府要考慮承認無法整合出一個各方接納的妥協方案，須再度由選民作出決定。

另外，英國獨立電視台ITV引述文翠珊內閣一名初級大臣表示，已經收集到200個保守黨議員的簽名，促請政府在「有管理地」無協議下脫離歐盟。

至於歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)在德國表示，如果在本月12日(下周五)英國仍未脫離歐盟，且進一步延遲脫歐期限，就必須參加歐洲選舉，因這是脫歐條約所規定的。

美國政府正考慮對伊朗採取額外制裁措施，加上委內瑞拉一主要原油出口端暫停運作，油價在上日漲逾2%後，今日繼續走高。紐約原油期貨現時每桶報61.71美元，升0.12美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報69.15美元，升0.14美元或0.2%。

美國今日稍後將公布2月耐用品訂單初值，市場預料按月跌1.8%，前值為升0.3%。