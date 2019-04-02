國際財經

據《華爾街日報》報道，美國通訊軟件公司Slack已選擇在紐約證券交易所直接上市，這是第二次有大公司選擇在該交易所進行非傳統的首次公開募股(IPO)。

據消息人士透露，Slack將效仿Spotify，通過直接上市的方式在紐交所掛牌，此前該音樂流媒體公司去年的上市未遇到什麼大問題。據悉，Slack仍在和美國證券交易委員會(SEC)就如何運作上市的細節進行溝通，預計直到6月或7月才會上市。

Slack目前估值超過70億美元，而Spotify目前市值約為250億美元。