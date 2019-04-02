摩根士丹利指出，最新指標顯示，美國市場周期在2014年來一直處於擴張之中，但估計當地經濟有70%的可能在未來12個月內轉向下行軌道(downturn)。
摩根士丹利策略師Serena Tang在報告中表示，雖然這種轉變並不一定意味經濟衰退，但確實將為債券和股票帶來更糟糕的回報環境，因此應該進行更具防禦性的資產配置。
她指出，目前美國經濟周期指標顯示，美國經濟從擴張轉而低迷的可能性創下2005至2006年來的新高。一些測試顯示，美國經濟轉向低迷的可能性高於金融危機前夕，也高於網絡股泡沫前夕。
今日 12:04 國際財經
摩根士丹利指出，最新指標顯示，美國市場周期在2014年來一直處於擴張之中，但估計當地經濟有70%的可能在未來12個月內轉向下行軌道(downturn)。
摩根士丹利策略師Serena Tang在報告中表示，雖然這種轉變並不一定意味經濟衰退，但確實將為債券和股票帶來更糟糕的回報環境，因此應該進行更具防禦性的資產配置。
她指出，目前美國經濟周期指標顯示，美國經濟從擴張轉而低迷的可能性創下2005至2006年來的新高。一些測試顯示，美國經濟轉向低迷的可能性高於金融危機前夕，也高於網絡股泡沫前夕。
|下一篇：
|恒指半日僅升28點 濠賭股突出
|上一篇：
|【異動板塊】重汽升半成 內地上月重卡銷售勝預期