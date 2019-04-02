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今日 12:04 國際財經

大摩:美經濟七成機會一年內進下行軌道

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摩根士丹利指出，最新指標顯示，美國市場周期在2014年來一直處於擴張之中，但估計當地經濟有70%的可能在未來12個月內轉向下行軌道(downturn)。

摩根士丹利策略師Serena Tang在報告中表示，雖然這種轉變並不一定意味經濟衰退，但確實將為債券和股票帶來更糟糕的回報環境，因此應該進行更具防禦性的資產配置。

她指出，目前美國經濟周期指標顯示，美國經濟從擴張轉而低迷的可能性創下2005至2006年來的新高。一些測試顯示，美國經濟轉向低迷的可能性高於金融危機前夕，也高於網絡股泡沫前夕。

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