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今日 09:32 國際財經

亞馬遜全食超市再發減價攻勢 平均減兩成

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電商巨頭亞馬遜旗下全食超市(Whole Foods Market)，周三起將大規模減價，平均減幅達兩成。

《華爾街日報》引述內部文件報道，今次減價涉及超過500種貨品，包括大量蔬菜、水果和肉類產品。這是前年亞馬遜收購全食超市以來，最大規模減價行動之一，主要是想改變超市價格太貴的形象，使超市更具競爭力，以及與更多消費者拉近距離。

2017年8月，亞馬遜斥資137億美元收購了全食超市。在完成收購的首天，亞馬遜立即發動減價攻勢，大量產品大幅減價，多數商品減幅超過30%。

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