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美10年期債息站上2.5厘 續高於3個月期



美國國庫券孳息曲線上周扭轉倒掛，周一持續處於正常情況，10年期債息尾段站上2.5厘水平，續高於3個月期債息，升幅超過10個基點。

英國下議院「指示式投票」否決全部脫歐選項



英國國會下議院二度舉行「指示式投票」，投票結果顯示，四個脫歐選項全部被否決，意味著圍繞脫歐的政治僵局仍無法打破。消息公布後，鎊滙應聲下滑，曾低見1.3031美元，較周一收市回落0.56%。

外圍油價漲逾2% 紐油創近五個月高



環球經濟出現積極信號，加上市場仍憂慮油市供應緊俏，國際油價周一攀升超過2%，其中，倫敦布蘭特期油突破每桶69美元關，紐約期油創下近5個月新高。

中美製造業報喜 道指收漲329點



中國和美國製造業指數都優於預期，加上中美貿易談判有進展，刺激美股道指曾飆352點，收市仍漲329點或1.27%，Caterpillar和摩根大通分別進賬3.5%和3.3%；標指升1.16%，金融股和工業股領漲；納指漲1.29%，Netflix上揚2.9%，費城半導體指數進賬2.5%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3月ISM製造業指數升至55.3，勝預期；2月建築開支續增1%，勝預期；2月零售銷售額跌0.2%，遜預期。

￭ 美滙指數尾段靠穩，美元兌日圓升0.47%。

￭ 紐約期金收報每盎斯1294.2美元，下滑4.3美元或0.3%。

￭ 布蘭特期油收升2.1%，每桶報69.01美元，紐約期油漲2.4%。

￭ 歐央行行長德拉吉：需續提供大量刺激，應對地緣政治帶來的風險。

￭ 德股和法股高收逾1%，英股升0.52%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7190元，較上周五紐約尾盤漲41點子。

國美澄清無黃光裕出獄消息



國美零售（00493）澄清，未收到有關控股股東黃光裕出獄的任何通知。早前有媒體引述國美投資關係總監李虹稱，黃光裕將於明年出獄回歸。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29659點，較昨日恒指收市高水97點。

￭ ADR港股比例指數報29716點，較港收市高154點。

￭ 私募基金TPG據報擬配售中金(03908)持股，套現至少15億元。

￭ 泰凌醫藥(01011)配售可換股債券，淨籌1.92億元。

￭ 贛鋒(01772)附屬以自有資金1.6億美元，增持阿根廷鋰鹽湖項目。

￭ 東京中央拍賣(01939)擬現金購台灣拍賣行沐春堂34%股權。

￭ 罕王(03788)10.2億元人民幣購拓川資本全部股權，拓川業務涉及生鐵。