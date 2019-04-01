國際財經

一年前由美國晶片商高通（Qualcomm）董事局被踢出的前主席兼行政總裁（CEO）Paul Jacobs披露，已放棄收購高通的計劃，轉為集中發展他本身的網絡產品初創企業。

Jacobs去年離開高通時，曾表示正籌備融資，希望把高通私有化，因為該公司當時市值為680億美元，相對於盈利能力，估值偏低。

不過，Jacobs最近接受《華爾街日報》訪問時表示，因為高通的經營環境有變，私有化想法已不合時，他現時專注拓展近期收購的初創企業Xcom Labs的工作。