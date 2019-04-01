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今日 05:05 國際財經

加國央行:經濟好轉 利率可續低企

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加拿大央行行長波洛茲（Stephen Poloz）表示，近期數據顯示低經濟增長情況只是暫時性，但經濟前景的預期仍足以容許央行決定保持利率在中性水平以下。

波洛茲出席活動時指出，加拿大仍面對國際貿易環境的不確定性，有關情況在未來數月很可能未有解決跡象。

加拿大央行自2017年7月以來五度加息。不過，央行上月表示，未來加息步伐變得不確定。該行將於4月24日議息。

波洛茲周一的言論仍然偏審慎，未提及加息可能性，重申利率決定要視乎數據而定。

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