國際財經

加拿大央行行長波洛茲（Stephen Poloz）表示，近期數據顯示低經濟增長情況只是暫時性，但經濟前景的預期仍足以容許央行決定保持利率在中性水平以下。

波洛茲出席活動時指出，加拿大仍面對國際貿易環境的不確定性，有關情況在未來數月很可能未有解決跡象。

加拿大央行自2017年7月以來五度加息。不過，央行上月表示，未來加息步伐變得不確定。該行將於4月24日議息。

波洛茲周一的言論仍然偏審慎，未提及加息可能性，重申利率決定要視乎數據而定。