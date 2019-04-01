國際財經

美國和中國這兩大經濟體的最新製造業數據齊齊表現理想，中美貿易談判也有進展跡象，刺激全球股市周一再廣泛上升，第二季開局報捷，道指尾段曾飆352點，衝破26200點水平，高位觸及26280點，三大指數升幅都超過1%。亞歐股市皆上揚。

歐股造好 英鎊曾抽高0.8%

道指收市仍漲329點或1.27%，報26258點，以Caterpillar、摩根大通和聯合科技升勢最強，進賬3.5%至3.3%；標指升1.16%，收報2867點，金融股和工業股突圍；納指升1.29%，收報7828點，亞馬遜、Alphabet和Netflix上揚1.8%至2.9%，晶片股集體大漲，恩智浦漲6.7%，費城半導體指數進賬2.5%。不過，召車程式公司Lyft上市第二個交易日即潛水，收市跌至69.01美元，較72美元招股價低4.1%。

德股和法股高收逾1%，英股升0.52%；中國勝預期的製造業數據帶動各地市場升，日股漲1.4%。

美國昨天公布的數據大多不俗。供應管理學會（ISM）製造業指數從2月的54.2升至55.3，高於市場預期的54.5，新訂單和工廠招聘情況都有改善。

建築開支連續第三個月向上，2月續增1%，分析員本來預期跌0.2%。此外，1月份企業庫存增加0.8%。不過，商務部公布，美國2月份零售營業額跌0.2%，分析師本來預期升0.3%。零售數字疲軟，可能反映退稅延遲，以及天氣寒冷潮濕的影響。不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務的核心營業額同樣下降0.2%。

10年期美債孳息尾段抽升9.7個基點，站上2.5厘水平，續高於3個月期債息。

美元昨天大部分時間都受壓，在美國數據公布後收復失地，美滙指數尾段回升0.03%，報97.26；美元兌歐羅靠穩在1.1209美元，兌日圓升0.47%，報111.37日圓。市場憧憬英國國會支持軟脫歐，鎊漲0.64%，兌1.3118美元，盤中曾升0.8%。紐約期金收報每盎斯1294.2美元，下滑4.3美元或0.3%。

布蘭特期油收市升2.1%，每桶報69.01美元，紐約期油漲2.4%，報61.59美元。兩者今年第一季錄得強勁升幅，布蘭特及紐油分別累升25%及32%。美國活躍鑽油台數目上周跌至一年低位，對油價構成一定支持。