國際財經

國際油價周一攀升超過2%，其中，倫敦布蘭特期油突破69美元關，紐約期油則創下近5個月新高。環球經濟出現積極信號，加上市場仍憂慮油市供應緊俏，成為推高油價的催化劑。

紐約5月期油收市報每桶61.59美元，上揚1.45美元或2.4%，盤中一度觸及近5個月高位61.72美元。今年第一季累計，紐油抽升32%。

布蘭特6月期油收市上升1.43美元或2.1%，報69.01美元，盤中曾漲至去年11月以來高位69.19美元。今年第一季累計則升25%。

較早時公布的中國PMI數據理想，財新/Markit稱，經季節調整，上月中國製造業採購經理指數（PMI）回升至50.8，高過市場預期中值及2月的49.9，創8個月新高，是4個月以來首次重返擴張水平。美國供應管理協會（ISM）公布，3月製造業指數由2月的54.2，升至55.3，高於市場預期的54.5。

新華社報道，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長努欽（Steven Mnuchin）早前在北京結束的會晤，討論了貿易協議有關文本，取得新的進展。劉鶴已啟程前往美國，預備與美方舉行第9輪經貿高級別磋商。

石油交易商憧憬全球油市需求將上升，同時，石油出口國組織（OPEC）成員國持續落實減產協議，路透統計，3月產油量創下四年新低，都有利油價表現。