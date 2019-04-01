國際財經

中美兩國貿易談判有進展，加上中國製造業PMI數據意外回升，利好全球投資氣氛，美股高開後持續上揚，尾段道指升幅擴大至逾300點，三大指數升幅都超過1%。

截至本港時間凌晨約2時14分，道指報26233點，升305點或1.18%；標普500指數報2864點，升30點或1.06%；納指報7818點，升89點或1.15%。

個股方面，金融股領漲，摩根大通股價升3.2%，暫為升幅最大的道指成分股，高盛和美國運通都上揚2.4%。對貿易關係敏感的重型機械股Caterpillar上升3.2%，波音亦漲2.4%，推動大市上揚。

美國國債孳息曲線上周扭轉倒掛，周一持續處於正常情況，美國10年期國債孳息率短線上漲，目前回升10.09個基點，報2.492%，高於3個月期孳息率則報2.391%，兩者息差為約兩周最大。

中美第8輪經貿高級別磋商上周在北京舉行。新華社報道，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)，討論協議有關文本，取得新的進展。中國外交部表示，關於第9輪中美經貿高級別磋商，劉鶴已啟程前往美國。

數據方面，中國PMI數據理想，利好全球投資氣氛。財新/Markit聯合公布，經季節調整，上月中國製造業採購經理指數(PMI)回升至50.8，高過市場預期中值及2月的49.9，創8個月新高，是4個月以來首次重返擴張水平。

美國供應管理協會(ISM)公布，3月製造業指數由2月的54.2升至55.3，高於市場預期的54.5。

不過，美國其他數據較參差，反映經濟仍有隱憂。美國3月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值為52.4，為2017年6月以來新低，初值為52.5，2月終值為53。美國2月零售銷售按月下降0.2%，預期為上升0.2%。

英國脫歐方面，首相文翠珊上周第三度提交脫歐協議予國會表決，仍然未能過關。國會將於周一討論其他後備方案，有傳文翠珊可能在周二第四度提交脫歐協議表決，如果失敗則在周三宣布解散國會，提前舉行大選。

歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)在2018年年報中表示，歐央行需要繼續提供大量刺激，以應對地緣政治不確定性帶來的風險。他表示，大規模的貨幣政策刺激，仍是確保中期歐羅區物價壓力持續積聚的關鍵，並重申該央行長期以來的政策訊息。

歐股顯著造好，英國富時100指數收報7317點，上漲0.52%或38點；德國DAX指數收報11681點，攀高1.35%或155點；法國CAC 40指數收報5405點，進賬1.03%或55點；意大利富時MIB指數收報21520點，上升1.10%或234點。

美元兌主要貨幣滙價偏穩，ICE美滙指數現時報97.26，上升0.03%。美元兌日圓造好，暫報111.38日圓，進賬0.48%。美元兌歐羅上揚0.10%，報1.1208美元；兌英鎊則急滑0.74%，報1.3131美元。避險需求下降，紐約6月期金收報每盎斯1294.2美元，回落4.3美元或0.3%。

外圍油價急升，紐約期油報每桶61.52美元，上揚1.38美元或2.29%。布蘭特期油報69.07美元，上漲1.49美元或2.20%。