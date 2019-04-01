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今日 01:24 國際財經

英國下議院將二度就脫歐路徑舉行指示式投票

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英國國會下議院將於本港時間凌晨，就各個脫歐選項舉行新一輪「指示式投票」，尋求打破政治僵局。

下議院第二度就未來脫歐路徑，作無法律約束力的指示性投票展開辯論，期望在首相文翠珊的脫歐協議以外另覓出路。

文翠珊上周五第三度向國會提交她與歐盟達成的脫歐草案，但遭到否決。消息稱，文翠珊計劃本周第四度將脫歐草案提交國會表決，但北愛爾蘭民主黨一統及強硬脫歐派議員均無意轉軚，方案獲通過的機會不大，文翠珊只能選擇提前大選、「軟脫歐」或無協議下「硬脫歐」。

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