即巿股評 港股直擊 國際財經

英國首相文翠珊上周五向國會提交的脫歐協議第三度闖關失敗。她此前承諾願意下台，以換取國會議員支持協議，但最終仍以58票之差被否決。英國《周日倫敦時報》報道，文翠珊最快明天(3日)宣布提前大選。

美國聯儲局主席鮑威爾在不同場合曾表明，英國脫歐及中美貿易糾紛都是局方關心的外圍因素。然而，在英國硬脫歐風險氛圍下，美股主要指數上周五卻全線造好，道指、標普500指數、納指分別漲0.82%、0.67%、0.78%，市場普遍認為是因中美上周於北京的高級別貿易談判進展良好刺激，更重要的是美國新公布經濟數據如個人收入及消費者開支均遜預期，通脹壓力溫和，意味聯儲局在利率決策方面可繼續保持耐性。

此外，美國去年第四季GDP經修訂後僅增長2.2%，相比對上一季度的3.4%明顯放緩；2018年經濟增2.9%，是2015年以來最高水平，但略低於總統特朗普的3%目標。特朗普在Twitter批評，在通脹疲弱下，若不是聯儲局仍錯誤地加息和推行荒謬的縮表計劃，GDP增幅肯定不只3%，股市表現亦會好得多。

聯儲局今年1月議息後決定維持利率不變，3月會議後發布的利率點陣圖(dot-plot)更顯示2019年不會加息。鮑威爾在記者會宣布，由5月開始，縮表計劃即減持國債(Treasury securities)規模從目前每月300億降至150億美元，到9月底完全停止縮表。可見鮑威爾放鴿放得非常有理。

至於聯儲局「鴿中藏鷹」，仍維持每月最多200億美元聯邦機構債(Agency debt，簡稱機構債，聯邦政府附屬機構例如房利美及房貸美發行的債券)和機構按揭抵押證券(Agency Mortgage-back securities, MBS)縮表計劃，估計目的是要逐步退出按揭信貸市場。

數據顯示，聯儲局持有未到期的機構債與MBS由2017年10月縮表時逾1.77萬億美元，減少到今年3月的約1.65萬億美元，降幅接近一成，但美國按揭市場規模去年增至15.42萬億美元，相當於GDP的75%，並連續兩年創歷史新高。任何板塊過熱對整體經濟而言都不是好事，顯見鮑威爾「鷹」得來也有根有據。只要聯儲局收緊按揭市場流動性未致衝擊股市，鮑老今後或會較少聽到特朗普的「噪音」。

港股方面，昨天恒指以29383點全日低位開市，早段衝上29612點才稍稍回吐，收報29562點，飆510點(1.76%)，錄得逾9個月的即日和收市新高。

恒指兩個交易日在主板超過1200億元大成交支持下，合共抽升787點(2.73%)，確認收復10天和20天線，技術走勢改善。不過，附【右圖】所見，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數及代表弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周五與恒指出現明顯的「單日背馳」，提防後市短線回調，整固後才有力再創今年新高。

信報投資研究部

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