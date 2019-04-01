國際財經

日本政府在今日(4月1日)宣布改用新年號「令和」，標誌着日本的平成時代已成過去，新時代已經降臨。但新時代條件下的日本經濟表現一般，似乎為日本經濟前景蒙上一片陰影。事實上，日本央行在3月15日議息會議上表示日本的出口和生產出現一定程度的疲弱，並下調經濟增長預期。上周五(3月29日)公布的日本2月零售銷售按月增長0.2%，遠低於市場預期1.0%增長，而且今日公佈的日本央行第一季短觀報告中大型製造業景氣指數和小型製造業景氣指數均遜於預期，顯示製造商對於日本經濟前景較為悲觀。疲弱的日本經濟數據拖累日圓走軟，推動美元/日圓今早一度飆升至7個交易日新高111.14。

除經濟層面之外，避險情緒的大幅弱化亦是日圓走軟的原因。衡量市場恐慌情緒的VIX指數在上周重挫16.81%至13.71，並且錄得連續3個月下跌。VIX指數重挫的主因是美國股市的優異表現，據統計今年第一季度美國道指錄得2013年第一季度以來最佳單季表現，標普500指數則錄得2009年第三季以來最大單季升幅。美股今年第一季升勢如虹，主要由於美國聯儲局暫停了今年加息步伐並轉向鴿派立場，加上美國總統特朗普(Donald Trump)繼續指責美國聯儲局提高利率的行為，白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)呼籲聯儲局立即減息50個基點，美國寬鬆的貨幣政策預期或會進一步加劇美股升勢，令日圓的避險吸引力進一步減弱。

技術分析方面，美元/日圓在3月25日跌至1個月新低109.67後獲得買盤吸納，最終微幅收升形成「十字星」待變之態，翌日以大陽燭收市，奠定反彈基礎。雖然美元/日圓目前升勢受阻於111.20，但只要滙價企穩於小型上升通道底部110.40至110.50之上，後市有機會進一步升穿下降趨勢線111.80至112.00水平。短期內留意今晚美國公布的2月零售銷售數據，若數據表現好於預期，美元/日圓或可升穿111.20並進一步上探111.60阻力區。

策略方面，我們根據3月15日的策略於111.20建立的美元/日圓買盤(目標112.80，止損110.70)已於111.30提前平倉，賺10點。短期內待美元/日圓回落至110.40至110.55支持區域買入，目標111.60，跌穿110.00止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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