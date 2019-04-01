國際財經

中國製造業PMI數據意外回升，中美兩國貿易談判有進展，歐洲股市中段持續上揚，德股漲逾1%。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7332點，升52點或0.73%；德國DAX指數報11674點，升148點或1.29%；法國CAC 40指數報5388點，升38點或0.71%；意大利富時MIB指數報21413點，升127點或0.6%。

道指期貨暫報26125點，升192點。

中美第8輪經貿高級別磋商上周在北京舉行。新華社報道，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)，討論協議有關文本，取得新的進展。中國外交部表示，關於第9輪中美經貿高級別磋商，劉鶴已啟程前往美國。

英國脫歐方面，首相文翠珊上周第三度提交脫歐協議予國會表決，仍然未能過關。國會將於周一討論其他後備方案，有傳文翠珊可能在周二第四度提交脫歐協議表決，如果失敗則在周三宣布解散國會，提前舉行大選。

數據方面，歐羅區3月製造業採購經理指數(PMI)終值跌至47.5，略低於預期的47.6。法國3月製造業PMI終值，從2月的51.5下降至49.7。德國3月製造業PMI終值降至44.1，低於預期及初值的44.7。英國3月製造業PMI為55.1，高於預期的51，為去年2月以來新高。

另外，美國今晚亦會公布2月零售數據，市場預期升0.3%，前一月為升0.2%；3月ISM製造業指數料由54.2升至54.5。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報60.61美元，升0.47美元或0.78%；倫敦布蘭特期油報68.48美元，漲0.9美元或1.33%。