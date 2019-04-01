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外電報道，海航集團同意將航空餐飲公司佳美集團(Gategroup)的股權出售予RRJ Capital。消息稱，交易對佳美集團的估值約28億美元。

佳美集團上周五在網站公告稱，RRJ將收購公司所有發行在外的股份，預計將於4月完成。交易完成後，RRJ將成為佳美集團的唯一股東，而淡馬錫將繼續通過強制可交換債券投資。

國泰航空(00293)上周宣布以總代價49.3億元，向海航集團有份持有的Hong Kong Express Holding(HKE)收購香港快運(HKExpress)全部股權。