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今日 15:45 國際財經

歐股早段造好 道期升逾百點

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中國製造業PMI數據意外回升，經濟疲弱憂慮緩和，加上中美兩國貿易談判有進展，市場憧憬貿易戰將和氣收場，歐洲股市早段造好，惟英國脫歐問題遲遲未有解決，並傳出首相文翠珊最快周三宣布提前大選，抑制大市升幅。

截至本港時間下午3時35分，英國富時100指數報7321點，升42點或0.59%；德國DAX指數報11634點，升108點或0.94%；法國CAC 40指數報5388點，升38點或0.72%；意大利富時MIB指數報21424點，升138點或0.65%。

道指期貨暫報26099點，升166點。

中美第八輪經貿高級別磋商上周在北京舉行。新華社報道，副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)，討論協議有關文本，取得新的進展。劉鶴將於本周應邀訪美，在華盛頓舉行第九輪磋商。

英國脫歐事件繼續困擾全球金融市場。首相文翠珊上周第三度提交脫歐協議予國會表決，仍然未能過關。國會將於周一討論其他後備方案，最新消息指文翠珊可能在周二第四度提交脫歐協議表決，如果失敗則在周三宣布解散國會，提前舉行大選。倘若屬實，英國脫歐問題可能無疾而終。

歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)亦表示，歐盟在脫歐問題上已經對英國給予很大程度的容忍，現時已經沒有時間忍耐下去。

美國加強制裁委內瑞拉，以及致力壓抑伊朗原油出口，加上中美貿易談判消息正面，帶動油價延續上日的強勢。紐約原油期貨現時每桶報60.6美元，升0.46美元或0.76%；倫敦布蘭特期油報68.36美元，漲0.78美元或1.15%。

德國及歐羅區今日稍後將公布3月製造業PMI終值，市場預期分別持平於44.7及47.6。至於美國亦會公布2月零售數據，市場預期升0.3%，前一月為升0.2%；3月ISM製造業指數料由54.2升至54.5。

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