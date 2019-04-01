國際財經

高盛認為，英國脫歐進程恐怕將延期一年。

英國首相文翠珊上周五把其脫歐協議以「斬件」方式第三度闖關國會，惟以58票之差再次被否決。

高盛在一份報告中指出，文翠珊的脫歐協議再度遭否決，意味英國脫歐進程現在更有可能變得更溫和且時間拖得更久。雖然英國和歐盟尚有時間在本月12日新一個限期前重新磋商脫歐協議，但就修改後協議可能得到批准的時間來說，《里斯本條約》第50條的延期可能會超過一年，而並非不足3個月。

高盛又稱，延期得愈久，英國最終不脫歐的可能性就愈大，預計通過二次公投或者英國單方面撤銷《里斯本條約》第50條，以推翻2016年英國脫歐決定的可能性已經增加。目前該可能性已從35%攀升至40%。

另外，德國《商報》(Handelsblatt)引述歐洲央行管理委員會委員兼荷蘭央行行長諾特(Klaas Knot)表示，英國脫歐是目前市場面臨的最大政治風險，而無協議脫歐風險尚未反映在市場定價中。如果英國無協議脫歐，市場可能出現大幅重新定價，英鎊將面臨壓力。

歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)早前接受意大利RAI電視台訪問時表示，歐盟在脫歐問題上已經對英國給予很大程度的容忍，現時耐性已接近極限。