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中美本周將舉行第九輪貿易磋商，美國貿易談判代表據報正爭取北京政府收回《網絡安全法》，而中方亦就此提出想法，有意為達成協議讓步。

中美第八輪經貿高級別磋商上周在北京舉行。新華社報道，副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)，討論協議有關文本，取得新的進展。

《華爾街日報》引述知情人士透露，在該一輪磋商中，核心問題是中國的《網絡安全法》，與中國訊息安全法規、跨境數據流動，以及雲計算等高科技領域相關的問題，佔據了談判議程。

知情人士指出，中國官員近幾周表現出討論上述問題的意願，嘗試為達成貿易協議掃清最後障礙。此前，中方將這些問題視為談判禁區。

據悉，美國談判代表一直敦促北京明確界定哪些公司是「關鍵訊息基礎設施」運營商。而在最近的討論中，中國官員提出一種想法，即根據這些運營商在中國的市場份額來界定其地位。如果一間在中國開展業務的美國公司只佔其所在行業的一小部分，它將不受法律規定的數據本地化要求約束。

特朗普政府過去一直敦促中國放寬對美國公司，尤其是大型科技公司的限制，稱這些公司在內地處於不公平劣勢。美方官員表示，北京政府的《網絡安全法》給在中國運營的美國企業帶來嚴峻挑戰，因該法規要求這些企業將敏感數據存儲在中國境內，並要求它們偏向選用中國的網絡設備。