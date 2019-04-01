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今日 10:33 國際財經

南韓3月出口挫8.2% 連跌4個月

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南韓政府公布，3月出口按年下跌8.2%，為連續第四個月下滑，上月進口則按年跌6.7%。有分析稱，數據疲弱代表依賴貿易的南韓經濟繼續承受壓力，或會迫使政策制定者轉向寬鬆立場，以抵禦日益增長的外部風險。

另外，有分析師認為，南韓出口下降的主要原因是當地半導體業務下滑，以及來自最大貿易夥伴中國的需求減少，除非半導體業務和對中國出口疲軟得到解決，否則很難看到南韓出口有顯著改善。

事實上，隨着晶片價格下跌和中國需求放緩，包括三星電子在內的一些南韓最大出口商已表達對利潤的憂慮。

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