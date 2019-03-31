訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:20 國際財經

美股本周焦點:就業零售數據受關注

放大圖片

展望美國股市本周五大焦點，最受關注的因素是美國3月非農業職位數據，2月零售銷貨值與3月製造業指數也會在周初公布，可望進一步揭示美國經濟強弱程度，預料將影響債息與股市。另外，中美兩國貿易談判與英國脫歐議題也可能出現新消息，成為股市焦點之一。

美國將於本周五開市前公布3月就業報告，市場預期非農業職位將增加17.5萬個，遠高於2月的增加2萬個；3月失業率預期維持3.8%不變；平均時薪增幅預期按年升3.4%，與前一月相若。

周一，美國將公布2月零售銷貨值，市場預期升0.3%，前一月為升0.2%，去年12月則錄得下滑。如果撇除汽車後，零售銷貨值預期升0.4%，前一月為0.9%。

同日，美國供應管理協會(ISM)也會公布3月製造業指數，市場預期為54.2，與前一月相同。

市場人士相信，上述3項經濟數據更能反映美國經濟現況，對美國債市有揭示作用。較早時，因為市場憂慮美國經濟可能陷入衰退，美國債市出現債息倒掛，導致股市大跌。

本周公布的其他美國經濟數據還有耐用品訂單、ADP私人企業職位增長，以及ISM服務業指數等。

另外，國務院副總理劉鶴本周預料將率領代表團前往美國首都華盛頓，繼續與美國財長努欽與貿易代表萊特希澤，討論中美兩國貿易問題。貿易談判依然是市場焦點所在。上周，兩國指出在北京舉行的談判有進展，但未有具體消息公布。

此外，英國脫歐事件繼續困擾全球金融市場。上周，英國首相文翠珊第三度提交脫歐協議予國會表決，仍然未能過關。

英國國會將於周一討論其他後備方案，最新消息指文翠珊可能在周二第四度提交脫歐協議表決，如果失敗則在周三宣布解散國會，提前舉行大選。

如果屬實，英國脫歐問題可能無疾而終。因此，事態的發展對美國股市也有舉足輕重作用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。