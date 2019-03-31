國際財經

展望美國股市本周五大焦點，最受關注的因素是美國3月非農業職位數據，2月零售銷貨值與3月製造業指數也會在周初公布，可望進一步揭示美國經濟強弱程度，預料將影響債息與股市。另外，中美兩國貿易談判與英國脫歐議題也可能出現新消息，成為股市焦點之一。

美國將於本周五開市前公布3月就業報告，市場預期非農業職位將增加17.5萬個，遠高於2月的增加2萬個；3月失業率預期維持3.8%不變；平均時薪增幅預期按年升3.4%，與前一月相若。

周一，美國將公布2月零售銷貨值，市場預期升0.3%，前一月為升0.2%，去年12月則錄得下滑。如果撇除汽車後，零售銷貨值預期升0.4%，前一月為0.9%。

同日，美國供應管理協會(ISM)也會公布3月製造業指數，市場預期為54.2，與前一月相同。

市場人士相信，上述3項經濟數據更能反映美國經濟現況，對美國債市有揭示作用。較早時，因為市場憂慮美國經濟可能陷入衰退，美國債市出現債息倒掛，導致股市大跌。

本周公布的其他美國經濟數據還有耐用品訂單、ADP私人企業職位增長，以及ISM服務業指數等。

另外，國務院副總理劉鶴本周預料將率領代表團前往美國首都華盛頓，繼續與美國財長努欽與貿易代表萊特希澤，討論中美兩國貿易問題。貿易談判依然是市場焦點所在。上周，兩國指出在北京舉行的談判有進展，但未有具體消息公布。

此外，英國脫歐事件繼續困擾全球金融市場。上周，英國首相文翠珊第三度提交脫歐協議予國會表決，仍然未能過關。

英國國會將於周一討論其他後備方案，最新消息指文翠珊可能在周二第四度提交脫歐協議表決，如果失敗則在周三宣布解散國會，提前舉行大選。

如果屬實，英國脫歐問題可能無疾而終。因此，事態的發展對美國股市也有舉足輕重作用。