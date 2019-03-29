國際財經

中美貿易談判氣氛良好，加上孳息曲線扭轉倒掛情況，白宮經濟顧問庫德洛促聯儲局即時減息半厘，市場情緒大為振奮，全球股市普遍上揚，道指以近全日高位收市漲逾200點；英國國會第三度否決脫歐方案，致使英鎊下挫。

道指收市前曾高見25949點，升231點，收市仍上揚211點或0.82%，報25928點；本季攀升11.15%。標指收市漲0.67%，報2834點，令本季升幅增至13.07%，錄得10年來最大季度升幅；納指收市有0.78%進賬，報7729點，本季升16.49%，為2012年以來最佳一季。

個別股份方面，對貿易關係敏感的重型機械股Caterpillar收市升2.3%，為表現最佳的道指成分股，波音都回升1.8%。金融股反彈幅度輕微，高盛和摩根大通分別漲0.4%和0.5%。大型科技股FAANG全線造好，升幅介乎近0.4%至0.7%，蘋果上揚0.6%，市值未能重回9000億美元關，市值也低於微軟。晶片股造好，費城半導體指數抽高1.58%，今年至今升20.8%，跑贏大市。

歐洲三大股市均造好，升幅介乎0.62%至1.02%，在亞洲的日股亦高收0.8%。

庫德洛促即時減息半厘

孳息曲線復常，10年期美債息尾段升1.7個基點， 報2.41厘，較3個月期債息高0.9個基點。

美國1月消費者開支升0.1%，低於市場預期的0.3%，1月份通脹壓力亦變得更溫和，扣除食品和能源的核心個人消費開支（PCE）平減指數僅升0.1%，按年漲1.8%，低於12月的2%增幅。另外，2月份個人收入增長0.2%。

通脹壓力輕微，意味聯儲局在加息方面可繼續保持耐性。路透最新調查顯示，目前分析師預期聯儲局於明年底前都不會再加息，甚至有四成機會減息一次或以上。僅兩周前，調查仍顯示分析員估計今年會加息一次，反映市場對經濟前景的憂慮急速惡化。

其他數據方面，美國新屋銷售2月升4.9%，報66.7萬家，是11個月來最高，而且高於市場預期。芝加哥採購經理指數從2月的64.7跌至3月的58.7，儘管讀數高於50，反映該區經濟仍在增長。密歇根大學消費者信心指數連續第二個月上升，3月報98.4，高於初值。

歐羅於美市尾段跌不足0.1%，報1.1218美元，但全月跌超過1%，是去年10月以來最差的單月表現。美滙指數微升不足0.1%，報97.26；美元兌日圓表現較好，升0.17%，報110.82日圓。

英鎊曾失守1.3水平

英鎊周五反覆，一度向上，但在英國首相文翠珊的脫歐方案被否決後，英鎊應聲下挫，曾失守1.3水平，尾段報1.3028美元，跌0.1%。紐約期金收市反彈0.2%，報每盎斯1298.5美元，低於1300美元的重要關口。布蘭特期油升0.7%，報每桶67.58美元；紐約期油漲1.4%，報60.14美元。受惠油組減產和美國制裁委內瑞拉和伊朗，紐約期油已經連升4周，今年首季升超過32%，布蘭特首季也漲約25%，兩者均是2009年來最大的季度升幅。