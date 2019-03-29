國際財經

蘋果公司周五確認，將撤除一年前公布的無線充電板Airpower項目。

蘋果在聲明中表示，經過投放大量努力，Airpower仍未能達到公司定下的高標準，因此取消該個項目，蘋果為此感到抱歉。

受不利消息影響，蘋果股價由盤中暫時高位回落，截至本港時間凌晨3時35分，仍上升0.49%，報189.65美元，稍早時最高曾見190.08美元，早段一度輕微倒跌至188.54美元低位。

道指現時上揚167點，報25884點，稍早時一度抽升超過200點；納指升0.69%，標指則漲0.54%。