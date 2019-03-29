訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 03:45 國際財經

蘋果撤銷無線充電板Airpower項目

放大圖片

蘋果公司周五確認，將撤除一年前公布的無線充電板Airpower項目。

蘋果在聲明中表示，經過投放大量努力，Airpower仍未能達到公司定下的高標準，因此取消該個項目，蘋果為此感到抱歉。

受不利消息影響，蘋果股價由盤中暫時高位回落，截至本港時間凌晨3時35分，仍上升0.49%，報189.65美元，稍早時最高曾見190.08美元，早段一度輕微倒跌至188.54美元低位。

道指現時上揚167點，報25884點，稍早時一度抽升超過200點；納指升0.69%，標指則漲0.54%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。