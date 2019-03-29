國際財經

聯儲局副主席夸爾斯（Randal Quarles）表示，美國央行在「某時段」可能會作出收緊貨幣政策的決定。

夸爾斯在一份預先發放的講稿中提到，聯儲局堅持以「耐性」的態度評估貨幣政策，他對這種做法感到寬心。

夸爾斯沒有提及「某時段」的具體解釋，但指出這是建基於他對美國經濟抱有樂觀看法，相信經濟將呈現強勁增長。他承認，近期零售與就業數據可能讓市場對經濟前景存疑，但他有信心聯儲局的貨幣政策仍有振興經濟作用。

夸爾斯相信，現時利率水平與中性水平仍有少許差距。