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今日 00:00 國際財經

Lyft首日上市 早段暫高見88.6美元

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美國第二大召車軟件公司Lyft，周五在納斯特交易所首日掛牌（股份代碼：LYFT），開盤報87.24美元，較IPO發行價72美元上漲21.1%。

截至本港時間晚上約11時52分，Lyft報86.8美元，較發行價高20.5%，盤中暫時高見88.6美元，升23.0%。

Lyft成為首間上市的召車軟件商，因應IPO市場反應熱烈，早前落實以招股價區間上限72美元定價。以72美元作價計，集資額超過22億美元，公司估值為243億美元（1895億港元）。

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