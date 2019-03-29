國際財經

中美貿易磋商有望取得成果，有傳中國在技術轉讓上作出空前讓步，市場憧憬兩國快將達成貿易協議，為持續多時的貿易戰畫上句號，歐洲股市中段走高，惟市場仍關注英國脫歐前景，抑制大市升幅。

截至本港時間下午6時12分，英國富時100指數報7274點，漲40點或0.56%；德國DAX指數報11474點，升46點或0.41%；法國CAC 40指數報5330點，上揚33點或0.63%；意大利富時MIB指數報21131點，升50點或0.24%。

道指期貨暫報25782點，升45點。

中美一連兩日在北京舉行第八輪高級別經貿磋商，路透引述美國官員稱，貿易談判涉及的所有領域均取得進展，對強制技術轉讓等問題，中國更提出前所未見的建議，但雙方在知識產權及協議執行上的分歧仍然棘手。

美國財長努欽在Twitter發文稱，他與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)在北京「結束了建設性的貿易談判」(constructive trade talks)，期待下周在華盛頓迎接中國副總理劉鶴繼續進行這些重要磋商。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦表示，為加快達成雙邊貿易協議，美國考慮局部撤銷對中國加徵的關稅，但仍保留部分關稅措施，作為執行貿易協議的監察工具。

英國脫歐方面，英國政府分拆脫歐協議提交下議院，獲下議院議長伯科(John Bercow)批准周五辯論表決。政府向下議院提交的議案，內容只涵蓋脫歐協議中的分手費、公民權利，以及備受爭議的北愛爾蘭邊境後備方案，至於英國與歐盟未來關係的「政治宣言」部分，就要另選日子處理。

油價上升，因美國要求全球石油產品相關企業，停止與委內瑞拉進行能源交易，加上石油出口國組織(OPEC)持續減產，以及俄羅斯能源部長否認只同意延長減產協議3個月，均使油價有望創下自2009年以來最大季度漲幅。紐約原油期貨現時每桶報59.74美元，升0.44美元或0.74%；倫敦布蘭特期油報68.17美元，升0.35美元或0.52%。