現時美國愈來愈多「獨角獸」企業紛紛湧向股市，但「股神」畢非德(Warren Buffett)在接受CNBC訪問時卻建議，普通投資者不應在熱門市場中購買熱門新股。
畢非德直言：「在市場熱門時期購買新股……這不是任何一個普通人應該考慮的事情。」畢非德承認，這樣可能會在錯失一些成功公司的股份，例如早期的亞馬遜；但他表示，在投資未經過考驗的公司時，安全總比後悔好。
畢非德又表示，上次購買新股已經是在上世紀五十年代，當時正值福特汽車上市。
今日 11:23 國際財經
現時美國愈來愈多「獨角獸」企業紛紛湧向股市，但「股神」畢非德(Warren Buffett)在接受CNBC訪問時卻建議，普通投資者不應在熱門市場中購買熱門新股。
畢非德直言：「在市場熱門時期購買新股……這不是任何一個普通人應該考慮的事情。」畢非德承認，這樣可能會在錯失一些成功公司的股份，例如早期的亞馬遜；但他表示，在投資未經過考驗的公司時，安全總比後悔好。
畢非德又表示，上次購買新股已經是在上世紀五十年代，當時正值福特汽車上市。
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