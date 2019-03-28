國際財經

中美貿易談判有突破，加上美債孳息曲線倒掛情況紓緩，金融市場氣氛明顯改善，美股周四高開，但當地去年第四季經濟增長遭向下修訂，經濟放緩憂慮依然存在，限制了美股升勢，道指曾倒跌。美元反彈，金價大幅跌穿1300美元。

脫歐續困擾 英鎊插1%

道指早段曾漲117點，高位見25743點；中段跌過48點，盤中低位觸及25576點；收市仍回升91點或0.36%，報25717點。標指和納指同樣反覆高收，標指漲0.36%，收報2815點，納指攀升0.34%，收報7669點。歐股牛皮，英股表現較佳，升0.56%，因為英國政府的脫歐協議仍未有跡象能過關，英鎊插水1%，報1.3035美元，利好英股。

受惠債息回升，銀行股跟隨造好，摩根大通股價高收1.1%，高盛都反彈0.6%。對貿易談判敏感的重型機械股Caterpillar攀高0.9%，波音則靠穩。

歐洲另外兩大市場個別發展，德國和法國股市分別收升0.08%和跌0.09%。亞股表現疲弱，日股低收1.6%。美國10年期債息周三曾跌至2017年12月以來最低，周四一度重越2.4厘，而3個月期債息超出10年期債息的差距，也從周三的10個基點收窄到3個基點。

中美兩國周四起一連兩日在北京舉行第八輪高級別經貿磋商，路透引述美國官員稱，貿易談判涉及的所有領域均取得進展，對強制技術轉讓等問題，中國更提出前所未見的建議，但雙方在知識產權及協議執行上的分歧仍然棘手。

聯儲局副主席克拉里達表示，美國與其他國家的貿易和金融關係較以往更緊密，令聯儲局在制定政策時不能忽視外圍對美國的衝擊，面對這些風險和通脹壓力減弱，當局在利率政策上可更有耐心。

美國商務部周四公布，去年第四季國內生產總值（GDP）經修訂後的終值為增長2.2%，低於2月公布的2.6%和市場預期的2.4%，較第三季的3.4%大幅放緩；2018年全年增長2.9%，與之前公布的相同，是2015年以來最高的增長，但仍低於特朗普政府預期的3%。「股神」畢菲德表示，美國經濟近期喪失一些增長動力。

美滙強 金價失守1300美元

另外，美國首次申領失業救濟人數上周減少5000人，報21.1萬，較預期為佳；待完成房屋交易連續第14個月下跌，在2月回落4.9%。

美滙指數尾段升0.29%，報97.24；美元兌歐羅升0.15%，報1.1227美元，兌日圓升0.1%，報110.6日圓。美元強勁，加上金市遭受神秘沽盤突襲，紐約期金大跌20.6美元或1.6%，每盎斯收報1289.8美元；6月鈀金期貨急瀉111.8美元或7.9%，報1309.7美元，單日美元跌幅創1984年以來最大。

特朗普再次在Twitter要求石油出口國組織（OPEC）降低油價，拖累紐約期油盤中曾挫至58.2美元低位，收市回穩每桶報59.3美元，只跌0.2%。布蘭特期油跌1美仙，收報67.82美元。