國際財經

美國房屋部(Department of Housing and Urban Development或HUD)入稟法院，控告Facebook(fb)的廣告平台操作存在歧視情況。fb回應稱，對於HUD的做法感到驚訝。

根據HUD公告，入稟狀指控fb的房屋相關廣告平台，按照族裔、膚色、國籍、家庭狀況、殘障等資料限制網民瀏覽部分廣告，屬於歧視行為。該部門將盡力確保上述歧視行為不再出現。

fb指出，已經改善有關廣告平台操作，應對有關指控。上周，fb就上述事宜與部分壓力團體達成和解協議。