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今日 01:05 國際財經

俄石油減產協議據報只延長3個月

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路透引述消息人士稱，沙地阿拉伯在說服俄羅斯長期減少石油產量上遇到阻力，俄方只同意將6月屆滿的減產協議延長3個月。

根據報道，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）本月與沙地能源大臣法利赫（Khalid al-Falih）會面時，已告知難以保證減產協議可延續至今年底，因為俄方正面對國內龐大的壓力，只同意延長減產協議至9月底。

被稱為OPEC+的石油出口國組織成員與俄羅斯等非油組產油國，在2017年達成減產協議，並於去年12月底同意延長減產協議至今年6月。

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