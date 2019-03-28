國際財經

近期英鎊/美元走勢受脫歐的消息影響而十分波動。儘管英鎊/美元受惠於美元弱勢一度在周三(3月27日)升至1.3265，但英國議會在周四(3月28日)凌晨就下議院議長伯科(John Bercow)選出的8種脫歐選項進行「指示性投票」(indicative vote)，包括留在歐盟的關稅同盟與單一市場、舉行第2次公投或撤回里斯本條約第50條停止脫歐、4/12無協議脫歐等，最終所有脫歐選項都被否決，議會正式押後原定3月29日的脫歐日期。脫歐前景的不明朗性拖累英鎊/美元大幅回落，英鎊/美元在今早亞市開盤時一度低見1.3138，較周三高位大幅回落逾100點。

不過，脫歐事務大臣柏建熙(Stephen Barclay)表示，政府將提出一項動議，允許其在必要情況下召集下議院在周五(3月29日)開會，然後再度對英國首相文翠珊(Theresa May)的脫歐協議進行投票，暗示英國脫歐協議未必沒有政治翻盤的可能。

如果英國不能在周五通過脫歐協議，那麼英國將會被迫在4月12日進行無協議脫歐或尋求長期延遲脫歐，但如若協議過關，那麼英國就可以在5月22日脫離歐盟。面對如此嚴峻的局勢，文翠珊情緒激動地承諾如果保守黨同僚放棄抵制她的脫歐方略並支持脫歐協議，她就會辭去英國首相一職，但北愛爾蘭政黨民主聯盟黨(DUP)副黨魁Nigel Dodds稱他們將再度投票反對，表明脫歐協議不大可能在新一輪投票中獲批，所以今日英鎊/美元午後小幅反彈至1.3190附近后再度受阻回落，進一步下滑至4個交易日低位1.3122。

技術分析方面，英鎊/美元先後在2月27日與3月13日兩度在1.3350至1.3380阻力區域受阻回落，但總體而言英鎊/美元仍在日線圖的上升通道內大幅波動，表明英鎊/美元升勢或未結束。投資者需要密切關注上升支持線及50日移動平均線水平1.3070至1.3080區域，若滙價失守該支持水平，英鎊/美元有機會進一步下探1.3000甚至1.2885附近水平。但若英國議會能在周五(3月29日)通過英國脫歐協議，或者同日公布的英國第四季國內生產總值(GDP)表現勝於預期，英鎊/美元或將大幅反彈，再度測試1.3300甚至1.3400水平。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元回落至1.3070至1.3080支持區域買入，上望1.3190，跌穿1.3030止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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