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今日 18:30 國際財經

歐股中段個別走 聚焦中美貿談

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中美第8輪經貿磋商今日起展開，有傳強制技術轉讓等敏感問題取得空前進展，惟美國國債孳息率倒掛惡化，以及英國脫歐前景未明，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7254點，升60點或0.84%；德國DAX指數報11485點，漲66點或0.58%；法國CAC 40指數報5325點，升23點或0.45%；意大利富時MIB指數報21166點，跌27點或0.13%。

道指期貨暫報25696點，升36點。

中美新一輪經貿磋商在北京展開，今日下午稍後美方代表團抵達北京，今晚將舉行工作晚餐，明日將全天進行磋商。國務院總理李克強表示，中美之間不存在信任赤字，亦應避免出現信任赤字，希望兩國貿易磋商能夠取得成果。

中國商務部表示，目前雙方團隊正在全力以赴進行認真談判，朝着落實兩國元首重要共識的方向努力。美國財長努欽(Steven Mnuchin)抵京後表示，期待能夠展開富有成果的會談。

英國脫歐方面，英國政府預料在周四或周五，第三度向下議院提交脫歐協議。首相文翠珊表明，願意下台以換取國會支持她的脫歐協議，如果脫歐協議獲下議院通過，她將會辭職。不過，北愛民主統一黨(DUP)表明，仍然反對脫歐協議。

另外，美國今晚將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期減少1000人至22萬人。至於美國去年第四季個人消費支出(PCE)及實際GDP年化季終值，料分別升2.6%及2.3%；上月成屋簽約銷售指數則料按年跌3%。

紐約原油期貨現時每桶報59.17美元，跌0.24美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報67.5美元，跌0.33美元或0.49%。

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