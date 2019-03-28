國際財經

中美第八輪經貿磋商今日起展開，有傳強制技術轉讓等敏感問題取得空前進展，惟美國國債孳息率倒掛惡化，加劇衰退恐慌，加上英國脫歐期限進一步逼近，令投資氣氛審慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時24分，英國富時100指數報7224點，升30點或0.43%；德國DAX指數報11450點，漲31點或0.27%；法國CAC 40指數報5310點，上揚9點或0.17%；意大利富時MIB指數報21154點，跌39點或0.19%。

道指期貨暫報25627點，跌33點。

中美周四起一連兩日在北京進行第八輪高級別經貿磋商。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和美國財長努欽(Steven Mnuchin)與中國官員展開新一輪會談。路透引述美國官員透露，美中貿易談判討論的所有領域均取得進展，強制技術轉讓等敏感問題取得空前進展，但仍存在分歧點。

英國脫歐走向仍未明確，英國政府預料在周四或周五，第三度向下議院提交脫歐協議。首相文翠珊表明，願意下台以換取國會支持她的脫歐協議，如果脫歐協議獲下議院通過，她將會辭職。對此，部分曾經反對協議的保守黨強硬派，包括前外相約翰遜(Boris Johnson)表明會考慮轉軚，支持通過脫歐協議。不過，北愛民主統一黨(DUP)表明，仍然反對脫歐協議，勢為脫歐添上新變數。

美國上周原油庫存意外增加，拖累油價走軟，但委內瑞拉局勢不明朗，可能影響當地原油供應，抵消油市部分跌勢。紐約原油期貨現時每桶報59.04美元，跌0.37美元或0.62%；倫敦布蘭特期油報67.45美元，挫0.38美元或0.56%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期減少1000人至22萬人。至於美國末季個人消費支出(PCE)及實際GDP年化季終值，料分別升2.6%及2.3%；上月成屋簽約銷售指數則料按年跌3%。