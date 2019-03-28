國際財經

瑞典警方突擊搜查瑞典銀行(Swedbank)的總部，被懷疑涉及俄羅斯數十億美元非法資金洗黑錢案。瑞典檢方辦公室一名發言人表示，有關部門正在調查瑞典銀行，是否在上月瑞典電視台節目報道該銀行愛沙尼亞分支被指洗黑錢之前，已經通知該行15大股東，而這次突擊搜查與該調查有關。

瑞典銀行證實其辦公室遭到突擊搜查，稱將和當局合作，但對瑞典電視台報道不予置評。

去年丹麥銀行(Danske Bank)稱愛沙尼亞分支為俄羅斯和其他前蘇聯國家洗黑錢逾2300億美元，至今這一醜聞仍在持續發酵。