國際財經

據外電報道，遊戲開發商藝電(Electronic Arts)日前宣布，將會關閉其在日本和俄羅斯的辦公室，並計劃裁員350人，以適應快速發展的市場環境。

消息稱，藝電將會在全球9000名員工中裁員350人。藝電行政總裁威爾遜(Andrew Wilson)表示，調整架構將會影響到行銷、出版和運營部門，並形容這決定重要，但非常困難。

不過，分析認為，藝電這一輪裁員其實並不令人意外，因為該公司交出的上一份業績表現令人失望。有分析更預期在召開第四季度業績電話會議前，恐怕還無法看到藝電陷入困境的全貌。