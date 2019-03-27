國際財經

英國首相文翠珊表明，願意下台以換取國會支持她的脫歐協議，如果脫歐協議獲下議院通過，她將會辭職。

文翠珊與執政的托利黨國會議員舉行閉門會議。有黨議員引述文翠珊稱，在下一個階段的脫歐談判前，她將不再帶領英國，離任時間會較她預期為早。文翠珊表示，她不會阻礙首相府新領導，但必須通過脫歐協議，落實英國脫歐的公投承諾。

英國政府預料在周四或周五，第三度向下議院提交脫歐協議。

部分曾經反對協議的保守黨強硬派，包括前外相約翰遜表明會考慮轉軚，支持通過脫歐協議。不過，北愛民主統一黨表明，仍然反對脫歐協議。