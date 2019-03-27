訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:52 國際財經

文翠珊稱願下台換取國會支持脫歐協議

放大圖片

英國首相文翠珊表明，願意下台以換取國會支持她的脫歐協議，如果脫歐協議獲下議院通過，她將會辭職。

文翠珊與執政的托利黨國會議員舉行閉門會議。有黨議員引述文翠珊稱，在下一個階段的脫歐談判前，她將不再帶領英國，離任時間會較她預期為早。文翠珊表示，她不會阻礙首相府新領導，但必須通過脫歐協議，落實英國脫歐的公投承諾。

英國政府預料在周四或周五，第三度向下議院提交脫歐協議。

部分曾經反對協議的保守黨強硬派，包括前外相約翰遜表明會考慮轉軚，支持通過脫歐協議。不過，北愛民主統一黨表明，仍然反對脫歐協議。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。