國際財經

美股平靜了一天後，周三又因全球經濟憂慮而再度下挫，美國國債孳息曲線倒掛惡化，加劇衰退恐慌，能源、醫健和科技股拖累美股受壓，道指開市時曾因美國貿赤大幅收窄而造好，惟很快掉頭下滑，曾反覆跌232點。

道指收市跌幅收窄至32點，主要受波音倒升1%、蘋果上漲0.9%支持；標指跌0.46%；納指挫0.63%。歐股反覆偏軟，英股、德股和法股均輕微低收。

亞洲股市方面，只有香港、內地和澳洲股市上升，其餘主要股市表現偏軟，日股下跌0.2%。歐洲央行行長德拉吉昨天表示，歐洲經濟增長暫時放緩，不代表衰退即將來臨。

美10年期債息14個月低

美國10年期債息曾跌至2.35厘的14個月最低，續低於3個月債息，差距擴大至約10個基點，遠超前一天的4個基點。

商務部公布，美國貿赤在1月下降14.6%，為去年3月以來最大跌幅，報511億美元，低於市場估計的570億美元，主要因為中國增加進口美國大豆，令出口連跌3個月後反彈0.9%，至2073億美元，其中大豆出口增加9億美元。

最令人關注的對華貿赤在1月減少6.4%，至345億美元。由於1月份貿赤縮減，可能會促使經濟師調高第一季國內生產總值（GDP）增長預測。

美滙指數尾段升0.1%，報96.88，美元兌歐羅回落0.15%，報1.1249美元。日圓受惠避險情緒高漲，升0.09%，報110.52日圓。美元偏強推低金價，紐約期金收報每盎斯1310.4美元，跌0.4%。

美國原油庫存上周增加190萬桶，導致紐約期油跌0.9%，每桶收報59.41美元，布蘭特期油挫0.2%，收報67.83美元。